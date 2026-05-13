Сбежавшего за границу экс-чиновника Буцаева обвиняют в особо крупном хищении

Сбежавшего за границу экс-чиновника Буцаева обвиняют в особо крупном хищенииВ ближайшее время следователи могут обратиться с ходатайством о его заочном аресте
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии, а также экс-руководителя Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом расследования.
Буцаеву заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), говорят собеседники. Один из источников уточнил, что сейчас экс-замглавы объявлен в федеральный розыск и запись об этом есть в карточке в базе МВД. После этого следователи могут в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заочного ареста и объявить Буцаева уже в международный розыск.
Буцаев покинул должность 22 апреля. К этому моменту он уже уехал из России через Минск, говорили источники «Ведомостей». По предварительной информации, оттуда он отправился в одну из ближайших стран, а потом в США. Претензии следователей возникли изначально к людям, с которыми работал Буцаев. В конце апреля в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева было возбуждено дело о мошенничестве, рассказывали источники «Ведомостей».
Были также возбуждены уголовные дела в отношении топ-менеджеров РЭО Екатерины Степкиной и Максима Щербакова, говорили собеседники. Степкина работала заместителем генерального директора по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности, Щербаков – финансовым директором.
Дело связано с хищением средств РЭО, который занимался вопросами обращения твердых коммунальных отходов в России, а также курировал мусорную реформу в 2019 г.
Компания проинформирована, что в отношении ее сотрудников ведутся следственные мероприятия, писали «Ведомости» со ссылкой на представителя РЭО.