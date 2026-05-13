LKOH5 285,5+0,28%CNY Бирж.00%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,56+0,06%RGBITR782,9+0,09%
Главная / Общество /

Экс-замглавы Минприроды Буцаева объявили в розыск по статье УК

Ведомости

Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии России, бывший руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев был объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД.

Уголовная статья, ставшая основанием для розыска, не уточняется.

30 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на три источника, что Буцаев покинул Россию после распоряжения об отставке. Он оперативно уехал из страны через Минск.

Несколько анонимных Telegram-каналов в конце апреля сообщали, что в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева возбуждено дело о мошенничестве (ст. 159 УК). Источник «Ведомостей» уточнял, что были также возбуждены уголовные дела в отношении топ-менеджеров РЭО Екатерины Степкиной и Максима Щербакова.

