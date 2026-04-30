Источники: бывший гендиректор РЭО Денис Буцаев покинул Россию

Свой карьерный путь Буцаев начинал как юрист. В 1999 г. он окончил Университет им. О. Е. Кутафина. В 2008–2009 гг. входил в экспертный совет при председателе Совета Федерации. С 2012 г. стал генеральным директором входящей в «Роснано» проектной компании «ПЭТ-технолоджи» по созданию методик диагностики онкологических заболеваний, спустя год Буцаев устроился сперва советником губернатора Московской области, затем министром инвестиций и инноваций региона.