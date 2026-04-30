Источники: бывший гендиректор РЭО Денис Буцаев покинул Россию

Источники: бывший гендиректор РЭО Денис Буцаев покинул РоссиюВ отношении сотрудников этой организации ведутся следственные мероприятия, но компания работает в штатном режиме
Ушедший в отставку с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии, бывший руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев покинул Россию, об этом «Ведомостям» рассказали три источника: один – близкий к следствию, два – в госструктурах. По их сведениям, Буцаев после распоряжения об отставке 22 апреля оперативно уехал из России через Минск.
Несколько анонимных Telegram-каналов в конце апреля написали о том, что в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева возбуждено дело по ст. 159 УК (мошенничество). Один из источников «Ведомостей» это подтвердил. Другой собеседник уточнил, что были также возбуждены уголовные дела в отношении топ-менеджеров РЭО Екатерины Степкиной и Максима Щербакова.
Она работала заместителем генерального директора по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности, а он – финансовым директором. По словам собеседника «Ведомостей», близкого к следствию, в материалах уголовных дел Буцаев, ранее руководивший РЭО, упоминается.
Компания проинформирована, что в отношении ее сотрудников ведутся следственные мероприятия, сообщил «Ведомостям» представитель РЭО. Деятельность ППК РЭО продолжается в штатном режиме, заверил собеседник.
В Минприроды не ответили на запрос «Ведомостей».
Номер телефона Буцаева был выключен.
Комментариями правоохранительных органов «Ведомости» пока не располагают.
Свой карьерный путь Буцаев начинал как юрист. В 1999 г. он окончил Университет им. О. Е. Кутафина. В 2008–2009 гг. входил в экспертный совет при председателе Совета Федерации. С 2012 г. стал генеральным директором входящей в «Роснано» проектной компании «ПЭТ-технолоджи» по созданию методик диагностики онкологических заболеваний, спустя год Буцаев устроился сперва советником губернатора Московской области, затем министром инвестиций и инноваций региона.
До 2018 г. занимал должность председателя правительства Московской области. В начале 2019 г. впервые устроился в РЭО. Компания была создана для координации действий региональных операторов в рамках перехода субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренную нацпроектом «Экология», но пробыл в должности гендиректора там недолго.
Поскольку с сентября 2020 г. был назначен первым вице-губернатором Белгородской области и исполнял обязанности губернатора региона (после досрочного ухода в отставку Евгения Савченко). В ноябре 2020 г. вернулся в РЭО на должность гендиректора и работал там до марта 2025 г., когда стал заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ.