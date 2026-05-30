Работа трех аэропортов временно ограничена
В трех российских аэропортах сохраняются временные ограничения на рейсы, сообщили в Росавиации.
Мера действует в Казани, Чебоксарах и Ульяновске («Баратаевка»). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
По сообщению властей, в Ульяновске обломки одного двух сбитых дронов упали на территории промзоны. Пострадавших и повреждений нет, уточнил в Max губернатор Алексей Русских.
Ограничения ночью вводились также в аэропортах Калуги, Саратова и Тамбова. Утром они были сняты.