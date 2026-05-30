Аэропорт Мюнхена открыли после инцидента с беспилотником
В Мюнхене аэропорт возобновил работу после временной приостановки. Об этом сообщает издание Focus. Работу воздушной гавани приостановили после того, как пилот заметил дрон.
По данным экспертов, аэропорт оставался закрытым как минимум до 10:00 по местному времени (11:00 мск). Для поиска дрона в небо были подняты вертолеты. Ситуация в тот момент характеризовалась как «неясная».
Пассажирам, находившимся на борту воздушных судов, перед взлетом объявили о задержке.
Сейчас аэропорт Мюнхена функционирует в штатном режиме. Официальные лица пока не сообщали, удалось ли обнаружить беспилотник и кто мог стоять за его запуском.