В Нижегородской области создадут министерство защиты объектов
В Нижегородской области создадут министерство защиты объектов, которое будет обеспечивать безопасность коммунально-энергетического комплекса, в том числе во время атак беспилотников, сообщается на сайте регионального правительства. Указ, который меняет структуру регионального правительства, подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Новое министерство, а также министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона будет курировать заместитель председателя правительства Владимир Тужилин. Он перейдет в блок Сергея Половникова вместе с зампредом правительства Владимиром Жаровым, курирующим вопросы по СВО.
Никитин заявил, что в едином правительственном блоке сосредоточат ключевые функции по вкладу региона в обороноспособность страны и обеспечению безопасности области в условиях СВО. По его словам, речь идет о содействии Минобороны, защите неба и объектов ЖКХ и энергетики, которые являются основными целями для украинских дронов.