Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,487+0,26%UTAR9,93+0,81%BISVP11,59+0,7%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,31+0,15%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Нижегородской области создадут министерство защиты объектов

Ведомости

В Нижегородской области создадут министерство защиты объектов, которое будет обеспечивать безопасность коммунально-энергетического комплекса, в том числе во время атак беспилотников, сообщается на сайте регионального правительства. Указ, который меняет структуру регионального правительства, подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Новое министерство, а также министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона будет курировать заместитель председателя правительства Владимир Тужилин. Он перейдет в блок Сергея Половникова вместе с зампредом правительства Владимиром Жаровым, курирующим вопросы по СВО.

Никитин заявил, что в едином правительственном блоке сосредоточат ключевые функции по вкладу региона в обороноспособность страны и обеспечению безопасности области в условиях СВО. По его словам, речь идет о содействии Минобороны, защите неба и объектов ЖКХ и энергетики, которые являются основными целями для украинских дронов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте