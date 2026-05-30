В Белгороде с 30 мая вернут мобильный интернет и уличное освещение

В Белгороде вернут городское уличное освещение и возобновят предоставление услуг мобильного интернета. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Решение было принято после совещания оперативного штаба. Шуваев дал поручение вернуть освещение и мобильный интернет с вечера 30 мая.