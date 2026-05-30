В Белгороде с 30 мая вернут мобильный интернет и уличное освещение
В Белгороде вернут городское уличное освещение и возобновят предоставление услуг мобильного интернета. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Решение было принято после совещания оперативного штаба. Шуваев дал поручение вернуть освещение и мобильный интернет с вечера 30 мая.
В районах и муниципалитетах решение о включении света и связи будут принимать главы муниципальных образований с учетом оперативной обстановки.
Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, энергетики работали практически без перерыва, ликвидируя последствия ударов ВСУ по объектам энергетики. Это позволило высвободить нужные мощности, стабилизировать систему и в итоге запустить уличное освещение.
Ограничения в работе системы уличного освещения в Белгороде ввели в октябре 2025 г. после атак ВСУ, чтобы снизить нагрузку на электросети и обеспечить электроэнергией жилые дома.