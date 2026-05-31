Силы ПВО сбили 216 дронов за ночь над регионами РФ

В ночь на 31 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами страны 216 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.