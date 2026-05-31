Силы ПВО сбили 216 дронов за ночь над регионами РФ
В ночь на 31 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами страны 216 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.
Сбитые дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.
В Саратовской области в результате налета БПЛА был нанесен ущерб нескольким объектам гражданской инфраструктуры. В предыдущие суткки средства ПВО перехватили и сбили 10 управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд американских РСЗО HIMARS, а также 352 беспилотника самолетного типа.