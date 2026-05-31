Захарова заявила о завершении досудебной стадии спора с Прибалтикой
Обязательная досудебная стадия урегулирования спора России с Латвией, Литвой и Эстонией о правах русскоязычных подходит к концу. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова, пишут «РИА Новости».
«В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.», – заявила дипломат.
Поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН стал отказ балтийских республик прекратить политику ущемления прав русских. По данным МИД, в Латвии, Литве и Эстонии последовательно запрещают использовать русский язык и преследуют несогласных. Комментируя ход дела, Захарова указала на «отказ от переговоров, неконструктивную реакцию прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны».
В сентябре 2023 г. сейм Латвии одобрил Концепцию национальной безопасности, обязывающую общественные СМИ с 1 января 2026 г. использовать только латышский язык или язык «европейского культурного пространства». В стране, где на русском общаются 40% населения, этот шаг в МИД РФ назвали «очередным проявлением агрессивного шовинистического национализма».
С сентября 2024 г. в школах Вильнюса шестиклассникам перестали предлагать русский язык в качестве второго иностранного. В Литве около 70% учащихся традиционно выбирали именно русский, но после начала спецоперации спрос на него резко упал.
В апреле 2025 г. Захарова обвинила международные организации в покрывательстве «репрессивных режимов» Прибалтики. Россия регулярно поднимает вопросы ограничений прав русскоязычного населения Латвии, Литвы и Эстонии на площадках ООН и ОБСЕ, но ответов, по словам дипломата, не получает .