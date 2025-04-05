МИД РФ: международные структуры покрывают репрессивные режимы в Прибалтике
Международные организации привыкли отправлять отписки или не отвечать на запросы российских дипломатов с требованием отреагировать на органичения в отношении русскоязычного населения Литвы, Латвии и Эстонии. Москва квалифицирует это как покрывательство репрессивных режимов в Прибалтике. Об этом заявила в эфире «Россия-24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что в 2024 г. Латвия под предлогом «угрозы национальной безопасности» депортировала 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Эстония отказала в продлении ВНЖ главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Валерию Решетникову), поскольку посчитала, что он угрожает безопасности страны. В Литве в закон о гражданстве внесли пункт, что полученное гражданство может быть аннулировано, так как может привести к угрозе безопасности.
«Мы регулярно поднимаем вопросы и репрессий в отношении русского и русскоязычного населения властями Латвии, Литвы и Эстонии, и преследований, и ограничений по национальному признаку в рамках правозащитных площадок Организации Объединенных Наций и в Нью-Йорке, и в Женеве, на площадке ОБСЕ», – уточнила Захарова.
По ее словам, российские делегации и дипломаты не просто настаивают, а добиваются ответов. Учитывая политизированный крен в работе структур ООН и ОБСЕ, это стало рутиной. Российская сторона продолжит действовать в этом ключе, заверила официальный представитель МИДа.
27 марта исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр Удальцов сообщил, что МИД РФ совместно с Фондом подготовили рекомендации для совершенствования защиты соотечественников в Прибалтике. Он указал, что обращения в международные правозащитные структуры сейчас малоэффективны. Это требует выработки нового правозащитного инструментария по поддержке соотечественников за рубежом и соблюдению их прав, который соответствовал бы российской Конституции.