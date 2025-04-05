МИД РФ: международные структуры покрывают репрессивные режимы в Прибалтике

Она напомнила, что в 2024 г. Латвия под предлогом «угрозы национальной безопасности» депортировала 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Эстония отказала в продлении ВНЖ главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Валерию Решетникову), поскольку посчитала, что он угрожает безопасности страны. В Литве в закон о гражданстве внесли пункт, что полученное гражданство может быть аннулировано, так как может привести к угрозе безопасности.