Захарова ответила сенатору Майклу Келли на оскорбление российских космонавтов
Единственное, что российские космонавты украли у США, – это победу в космической гонке. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление сенатора и экс-астронавта НАСА Майкла Келли, который обвинил космонавтов РФ в воровстве.
«В русском языке есть поговорка: если ты за день ничего не украл на работе, значит, день прошел зря», – сказал Келли, выступая в Одессе.
«Единственное, что российские космонавты украли, – это победу в космической гонке у США», – приводят «Известия» слова Захаровой. Она подчеркнула, что именно в СССР первыми запустили в космос искусственный спутник Земли и человека.
29 мая генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что участие НАСА в программе МКС продлено до 2030 г. В июле 2025 г. исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи подчеркнул, что США, несмотря на политические разногласия, находят точки партнерства с Россией в космосе.