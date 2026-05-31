Политика

Песков призвал ориентироваться на «почасовой прогноз» в отношениях с США

В ситуации с США нужно ориентироваться на «почасовой прогноз». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки вооружений, сообщают «Вести».

На вопрос журналиста, чего ждать от американцев дальше, представитель Кремля уточнил: «Дальше - вы имеете в виду до обеда, после обеда? Здесь шаг гораздо мельче. Тут почасовой прогноз».

27 мая Зеленский направил письмо Трампу, предупредив о критическом ухудшении ситуации с ПВО Украины. В своем обращении украинский лидер особо подчеркнул, что в защите от баллистических угроз Киев «почти полностью полагается» на США. При этом еще в марте 2026 г. Bloomberg отмечал, что силы ПВО Украины могут столкнуться с ослаблением, так как ракеты-перехватчики для Patriot активно используются на Ближнем Востоке (за 11 дней там было затрачено больше ракет, чем на Украине за четыре года).

В январе 2026 г. Трамп назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру, а Песков согласился с этим мнением, отметив, что позиция российской стороны хорошо известна американским переговорщикам.

