ВСУ атаковали школу в Запорожской области
В городе Васильевка Запорожской области зафиксирована атака по территории общеобразовательной школы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Повреждены школьный автобус и оконное остекление, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
29 мая беспилотники ВСУ атаковали школу в Васильевском муниципальном округе и детский сад в Энергодаре, тогда также обошлось без пострадавших. В начале апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту артобстрела и атаки БПЛА на школу в селе Великая Знаменка – пострадали семь детей и трое взрослых.