СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на школу в Запорожской области
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело о террористическом акте по факту атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на школу в Запорожской области. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ее цитирует канал ведомства в Мах.
Следствие установило, что 7 апреля украинские боевики провели артиллерийский обстрел и беспилотную атаку по территории школы в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района. В результате погиб глава администрации округа, когда помогал школьникам эвакуироваться.
СК возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следствие провело осмотр места происшествия и зафиксировало разрушения объектов. Эксперты также взяли предметы, имеющие значение для расследования. В настоящий момент устанавливаются представители ВСУ, причастные к инциденту.
О нападении на школу сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его информации, пострадали 10 человек – семь детей и трое взрослых. Он рассказал, что двое детей находятся в тяжелом стрессовом состоянии. Пятеро несовершеннолетних и трое взрослых получили ранения разной степени тяжести, все сейчас под наблюдением врачей.