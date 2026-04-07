СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на школу в Запорожской области

О нападении на школу сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его информации, пострадали 10 человек – семь детей и трое взрослых. Он рассказал, что двое детей находятся в тяжелом стрессовом состоянии. Пятеро несовершеннолетних и трое взрослых получили ранения разной степени тяжести, все сейчас под наблюдением врачей.