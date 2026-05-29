В Запорожской области беспилотники атаковали школу и детсад
Украинские военные нанесли удары по школе в Васильевском муниципальном округе и территории детского сада в Энергодаре. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, ВСУ ударили по зданию школы №3, в результате чего повреждено остекление. Украинский беспилотник также атаковал территорию детского сада в Энергодаре, где повреждения получила детская площадка. По словам губернатора, пострадавших нет.
Власти региона сообщили, что за минувшие сутки в результате атак в Запорожской области погибли два человека, еще шесть получили ранения.
Балицкий также сообщил об атаке дрона на автоцистерны с топливом на территории Запорожской области. По его словам, в результате инцидента водители не пострадали, возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в X написало, что Запорожская АЭС в ночь на 29 мая временно потеряла внешнее электроснабжение. В агентстве отметили, что это уже 16-й случай потери внешнего питания станции с начала военного конфликта. На время часового отключения были задействованы аварийные дизельные генераторы.
По данным Минобороны, ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 208 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.