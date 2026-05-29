В Запорожской области беспилотники атаковали школу и детсад

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в X написало, что Запорожская АЭС в ночь на 29 мая временно потеряла внешнее электроснабжение. В агентстве отметили, что это уже 16-й случай потери внешнего питания станции с начала военного конфликта. На время часового отключения были задействованы аварийные дизельные генераторы.