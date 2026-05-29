Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,5+0,38%ARSA7,35+1,52%CHMK3 605-5,01%IMOEX2 571,53-0,48%RTSI1 135,03-0,48%RGBI118,93-0,07%RGBITR782,61-0,04%
Главная / Бизнес /

МАГАТЭ сообщило о временной потере внешнего питания на ЗАЭС

Ведомости

Запорожская АЭС в ночь на 29 мая временно потеряла внешнее электроснабжение. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

В агентстве отметили, что это уже 16-й случай потери внешнего питания станции с начала военного конфликта. На время часового отключения были задействованы аварийные дизельные генераторы.

«После чего станцию вновь подключили к единственной оставшейся линии электропередачи», – говорится в сообщении МАГАТЭ.

Небензя призвал МАГАТЭ оценить атаки Киева на Запорожскую АЭС

Политика / Международные отношения

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что причины отключения пока не установлены. По его словам, произошедшее вновь подтверждает неустойчивость ситуации с ядерной безопасностью на станции.

28 мая МАГАТЭ сообщало о 12-часовом отключении телефонной и интернет-связи на Запорожской АЭС. Тогда отмечалось, что сбой совпал по времени с сообщениями об атаках на Энергодар – город-спутник станции.

23 мая также сообщалось об атаке украинских беспилотников на транспортный цех ЗАЭС. Тогда были повреждены автобусы, используемые для перевозки персонала. Пострадавших не было. На станции заявляли, что обстрелы ВСУ происходят практически непрерывно. «Интенсивность атак не снижается», – поясняли на ЗАЭС.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её