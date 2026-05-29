МАГАТЭ сообщило о временной потере внешнего питания на ЗАЭС
Запорожская АЭС в ночь на 29 мая временно потеряла внешнее электроснабжение. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.
В агентстве отметили, что это уже 16-й случай потери внешнего питания станции с начала военного конфликта. На время часового отключения были задействованы аварийные дизельные генераторы.
«После чего станцию вновь подключили к единственной оставшейся линии электропередачи», – говорится в сообщении МАГАТЭ.
Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что причины отключения пока не установлены. По его словам, произошедшее вновь подтверждает неустойчивость ситуации с ядерной безопасностью на станции.
28 мая МАГАТЭ сообщало о 12-часовом отключении телефонной и интернет-связи на Запорожской АЭС. Тогда отмечалось, что сбой совпал по времени с сообщениями об атаках на Энергодар – город-спутник станции.
23 мая также сообщалось об атаке украинских беспилотников на транспортный цех ЗАЭС. Тогда были повреждены автобусы, используемые для перевозки персонала. Пострадавших не было. На станции заявляли, что обстрелы ВСУ происходят практически непрерывно. «Интенсивность атак не снижается», – поясняли на ЗАЭС.