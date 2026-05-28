В МАГАТЭ обеспокоены из-за потери телефонной и интернет-связи с Запорожской АЭС
На Запорожской атомной электростанции (АЭС) в течение 12 часов не было телефонной и интернет-связи, что стало самым длительным подобным инцидентом с начала военного конфликта. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси. Его слова приводятся на сайте агентства.
Отключение связи произошло 27 мая. Причина отключения до сих пор не ясна, но оно совпало по времени с сообщениями об атаках на город-спутник ЗАЭС Энергодар.
«Это, безусловно, очень тревожное событие с точки зрения ядерной безопасности. Группа МАГАТЭ продолжит расследование причин этого сбоя связи и обсудит, как предотвратить повторение подобных инцидентов», – заявил Гросси.
25 мая мэр Энергодара Максим Пухов сообщал, что вооруженные силы Украины массово применяют FPV-дроны для ударов по вышкам сотовой связи в городе. Кроме того, удары приходятся и по гражданским микроавтобусам, и машинам повышенной проходимости.
В тот же день украинский FPV-дрон атаковал автомобиль «ГАЗель» с сотрудниками Запорожской АЭС. Благодаря оперативной реакции, сотрудники успели покинуть автомобиль до момента удара. Машина полностью сгорела. На станции сообщили, что ЗАЭС работает в штатном режиме. Персонал находится на своих местах и выполняет все необходимое для обеспечения безопасности.