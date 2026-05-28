В МАГАТЭ обеспокоены из-за потери телефонной и интернет-связи с Запорожской АЭС

В тот же день украинский FPV-дрон атаковал автомобиль «ГАЗель» с сотрудниками Запорожской АЭС. Благодаря оперативной реакции, сотрудники успели покинуть автомобиль до момента удара. Машина полностью сгорела. На станции сообщили, что ЗАЭС работает в штатном режиме. Персонал находится на своих местах и выполняет все необходимое для обеспечения безопасности.