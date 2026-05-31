Эксперты МАГАТЭ приехали на Запорожскую АЭС для проведения инспекции

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с атакой БПЛА по Запорожской АЭС. Он отметил, что инцидент ставит под угрозу семь опор ядерной безопасности и пять принципов защиты ЗАЭС, запрещающих любые атаки против станции или с ее территории.