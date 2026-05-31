Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,487+0,26%MGTS1 290-1,07%YAKG39,15-1,63%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%RGBITR783,58+0,18%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эксперты МАГАТЭ приехали на Запорожскую АЭС для проведения инспекции

Ведомости

Эксперты МАГАТЭ проводят инспекцию повреждений, нанесенных украинским беспилотником энергоблоку № 6 на Запорожской АЭС. Об этом в соцсети X сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Свой пост Ульянов сопроводил фотографией экспертов, оценивающих пробоину в стене.

30 мая вооруженные силы Украины ударили беспилотником по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. В результате в стене образовался пролом. После атаки БПЛА группа МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для обследования пострадавшего турбинного здания на месте.

В Минобороны РФ сообщили, что в результате атаки 30 мая повреждения получил фасад машинного зала на расстоянии 10 м от реакторного отсека.

Что известно об ударе по Запорожской АЭС

Политика

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с атакой БПЛА по Запорожской АЭС. Он отметил, что инцидент ставит под угрозу семь опор ядерной безопасности и пять принципов защиты ЗАЭС, запрещающих любые атаки против станции или с ее территории.

С ночи 31 мая ВСУ продолжили атаки на Энергодар. Несколько попаданий зафиксировали по зданию городской администрации, жилым домам, припаркованным во дворах автомобилям, по въезду в город и району автозаправочных станций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её