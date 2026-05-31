Эксперты МАГАТЭ приехали на Запорожскую АЭС для проведения инспекции
Эксперты МАГАТЭ проводят инспекцию повреждений, нанесенных украинским беспилотником энергоблоку № 6 на Запорожской АЭС. Об этом в соцсети X сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Свой пост Ульянов сопроводил фотографией экспертов, оценивающих пробоину в стене.
30 мая вооруженные силы Украины ударили беспилотником по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. В результате в стене образовался пролом. После атаки БПЛА группа МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для обследования пострадавшего турбинного здания на месте.
В Минобороны РФ сообщили, что в результате атаки 30 мая повреждения получил фасад машинного зала на расстоянии 10 м от реакторного отсека.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с атакой БПЛА по Запорожской АЭС. Он отметил, что инцидент ставит под угрозу семь опор ядерной безопасности и пять принципов защиты ЗАЭС, запрещающих любые атаки против станции или с ее территории.
С ночи 31 мая ВСУ продолжили атаки на Энергодар. Несколько попаданий зафиксировали по зданию городской администрации, жилым домам, припаркованным во дворах автомобилям, по въезду в город и району автозаправочных станций.