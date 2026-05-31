Индонезийский министр прибыл в Москву для консультаций с Патрушевым

Первый раунд консультаций по морской тематике состоялся в октябре 2025 г. в Джакарте. В апреле 2026 г. президент РФ Владимир Путин провел переговоры с индонезийским лидером Прабово Субианто в Кремле: глава государства назвал энергетику, космос, сельское хозяйство, промышленную кооперацию и фармацевтику наиболее перспективными направлениями для совместной работы, отметив, что товарооборот между странами в 2025 г. вырос на 12,5%.