CNY Бирж.10,487+0,26%MGTS1 290-1,07%YAKG39,15-1,63%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%RGBITR783,58+0,18%
Индонезийский министр прибыл в Москву для консультаций с Патрушевым

Министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агус Харимурти Юдойоно прибыл в Москву по приглашению помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, сообщила пресс-служба коллегии, передает ТАСС.

Визит проходит в рамках второго раунда российско-индонезийских консультаций по морскому взаимодействию. В программе – знакомство с работой российского судостроительного предприятия, посещение одного из образовательных учреждений, а также встречи с руководителями организаций и ведомств, курирующих морскую отрасль. В дальнейшем индонезийский министр примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня.

Первый раунд консультаций по морской тематике состоялся в октябре 2025 г. в Джакарте. В апреле 2026 г. президент РФ Владимир Путин провел переговоры с индонезийским лидером Прабово Субианто в Кремле: глава государства назвал энергетику, космос, сельское хозяйство, промышленную кооперацию и фармацевтику наиболее перспективными направлениями для совместной работы, отметив, что товарооборот между странами в 2025 г. вырос на 12,5%.

13 мая первый вице-премьер Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто провели 14-е заседание совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству – товарооборот между двумя странами за последние пять лет вырос более чем в два раза и по итогам 2025 г. приблизился к $5 млрд.

