Эксперты МАГАТЭ подтвердили повреждения на Запорожской АЭС после удара дрона
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской атомной электростанции, зафиксировали повреждения внешней обшивки турбинного здания после атаки БПЛА. Об этом организация сообщила в соцсети X.
В ходе обхода территории специалисты обнаружили повреждения металлического люка доступа, расположенного на нескольких уровнях выше, а также несколько обломков и остатки оптоволоконного кабеля на земле. Как отмечается в сообщении, характер повреждений полностью соответствует последствиям удара дрона.
МАГАТЭ запросило доступ внутрь здания для дальнейшего обследования, подчеркнув, что оно находится непосредственно рядом с реакторным блоком №6. Во время обхода группе пришлось укрыться после того, как они услышали звук приближающихся беспилотников и стрельбу по ним. Несмотря на это, специалистам удалось с помощью измерительного оборудования подтвердить, что радиационный фон на станции остается в норме.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар 30 мая стал серьезным инцидентом, который поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. «Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны быть прекращены, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии, которая не принесет пользы никому», – подчеркнул Гросси.
30 мая вооруженные силы Украины ударили беспилотником по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. В результате в стене образовался пролом на расстоянии 10 м от реакторного отсека. С ночи 31 мая ВСУ продолжили атаки на Энергодар. Несколько попаданий зафиксировали по зданию городской администрации, жилым домам, припаркованным во дворах автомобилям, по въезду в город и району автозаправочных станций. ВСУ обстреляли и школу бокса имени Манзули. Разбиты стекла здания школы. Повреждения получил автобус, на котором спортсмены выезжают на соревнования, а также припаркованные рядом автомобили.