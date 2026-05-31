Эксперты МАГАТЭ подтвердили повреждения на Запорожской АЭС после удара дрона

30 мая вооруженные силы Украины ударили беспилотником по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. В результате в стене образовался пролом на расстоянии 10 м от реакторного отсека. С ночи 31 мая ВСУ продолжили атаки на Энергодар. Несколько попаданий зафиксировали по зданию городской администрации, жилым домам, припаркованным во дворах автомобилям, по въезду в город и району автозаправочных станций. ВСУ обстреляли и школу бокса имени Манзули. Разбиты стекла здания школы. Повреждения получил автобус, на котором спортсмены выезжают на соревнования, а также припаркованные рядом автомобили.