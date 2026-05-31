Кремль: Путин в День защиты детей вручит ордена многодетным родителям

Ведомости

Президент России Владимир Путин в Кремле вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей. Об этом сообщается на сайте Кремля. Мероприятие пройдет 1 июня в Международный день защиты детей.

Орден «Родительская слава» учредили в 2008 г. Его получают родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей и которые заботятся об их здоровье, образовании и физическом, духовном, нравственном развитии.

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей. Удостоенным звания женщинам вручают орден «Мать-героиня». Награда учреждена указом президента в 2022 г.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей.

«Тем самым мы подчеркнем важность многодетных семей в России, выделим в отдельную категорию, что семьи с тремя и более детьми имеют право на дополнительный выходной», – сказал он.

19 марта стало известно о предложении Федеральной антимонопольной службы внести изменения в Федеральный закон «О рекламе». Поправка обяжет органы государственной и муниципальной власти использовать образ многодетной семьи (с тремя и более детьми) в социальной рекламе, направленной на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, пропаганду семейных ценностей и общественно полезного поведения.

