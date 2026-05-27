VGSB13,25-2,57%CNY Бирж.10,499+0,28%IMOEX2 584,33+0,16%RTSI1 135,96+0,16%RGBI118,880%RGBITR781,78+0,03%
Общество /

В ОП предложили утвердить выходной день 1 июня для многодетных семей

Ведомости

В России необходимо ввести выходной день для многодетных семей 1 июня, заявил «РИА Новости» заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Считаю, что необходимо сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Тем самым мы подчеркнем важность многодетных семей в России, выделим в отдельную категорию, что семьи с тремя и более детьми имеют право на дополнительный выходной», – сказал он.

При этом Гриб подчеркнул, что День защиты детей – это праздник для всех россиян. Он выразил сомнение, что нужно ввести выходной для каждого гражданина с детьми, однако заключил, что это необходимо для многодетных. Кроме того, замсекретаря ОП посчитал важным включить такие поправки в Трудовой кодекс.

18 мая подходы к продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей через рекламу и медиа обсудили участники заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент союза Александр Шохин заявил, что коммуникации без нравственной основы теряют содержательность и превращаются в «информационный шум».

Председатель комиссии и гендиректор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский привел данные исследования Mediascope, согласно которым тема семьи фигурирует в 27% рекламных роликов с участием людей. По его словам, число роликов с многодетными семьями с 2023 г. выросло с 9 до 20%, что свидетельствует о постепенном усилении внимания индустрии к семейной тематике.

19 марта стало известно, что ФАС предлагает добавить в закон «О рекламе» пункт, который обязывает органы государственной и муниципальной власти использовать образ многодетной семьи (с тремя детьми и более) в социальной рекламе, направленной как на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, так и на пропаганду семейных ценностей и общественно полезного поведения.

