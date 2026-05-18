В РСПП представили стратегию продвижения семейных ценностей через медиа

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким представила рекомендации по созданию медиаконтента, направленного на укрепление образа семьи. Она подчеркнула, что семья в медиапространстве должна показываться как «живая и культурно значимая реальность», а не формальная тема «для галочки». Президент АКАР Сергей Пискарев при этом призвал не превращать рекомендации в обязательные нормы, чтобы не ограничивать свободу творческого самовыражения.