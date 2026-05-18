В РСПП представили стратегию продвижения семейных ценностей через медиа
Подходы к продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей через рекламу и медиа обсудили участники заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). В центре внимания оказались вопросы формирования новой коммуникационной стратегии, связанной с образом семьи в общественном пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе союза.
Президент РСПП Александр Шохин заявил, что коммуникации без нравственной основы теряют содержательность и превращаются в «информационный шум».
Председатель комиссии и гендиректор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский привел данные исследования Mediascope, согласно которым тема семьи фигурирует в 27% рекламных роликов с участием людей. По его словам, число роликов с многодетными семьями с 2023 г. выросло с 9 до 20%, что свидетельствует о постепенном усилении внимания индустрии к семейной тематике.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким представила рекомендации по созданию медиаконтента, направленного на укрепление образа семьи. Она подчеркнула, что семья в медиапространстве должна показываться как «живая и культурно значимая реальность», а не формальная тема «для галочки». Президент АКАР Сергей Пискарев при этом призвал не превращать рекомендации в обязательные нормы, чтобы не ограничивать свободу творческого самовыражения.
19 марта стало известно, что ФАС предлагает добавить в закон «О рекламе» пункт, который обязывает органы государственной и муниципальной власти использовать образ многодетной семьи (с тремя детьми и более) в социальной рекламе, направленной как на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, так и на пропаганду семейных ценностей и общественно полезного поведения. Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной для страны задачей поддержку рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей.