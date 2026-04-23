Путин считает рождаемость приоритетной для страны задачей

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по состоянию на декабрь 2025 г. составил 1,374. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Для сравнения: по итогам 2024 г. он был 1,4. Этот коэффициент показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель.