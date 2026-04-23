Путин считает рождаемость приоритетной для страны задачей
Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной для страны задачей поддержку рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей. Об этом он заявил в приветствии участникам конференции «Демографический перелом в России: пути достижения». Телеграмму президента зачитал его полномочный представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
«Чтобы двигаться вперед, добиваться намеченных целей, в этой масштабной востребованной работе необходимо объединять усилия государства, НКО, религиозных организаций, бизнес-сообщества, средств массовой информации», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Путин добавил, что воспитывать будущее поколение необходимо в духе ценностей многодетной, многопоколенной и дружной семьи. Именно поэтому нужно уделять внимание решению актуальных проблем здравоохранения, образования, экономики и культуры.
19 марта стало известно, что ФАС предлагает добавить в закон «О рекламе» пункт, который обязывает органы государственной и муниципальной власти использовать образ многодетной семьи (с тремя детьми и более) в социальной рекламе, направленной как на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, так и на пропаганду семейных ценностей и общественно полезного поведения.
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по состоянию на декабрь 2025 г. составил 1,374. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Для сравнения: по итогам 2024 г. он был 1,4. Этот коэффициент показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель.