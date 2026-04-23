Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PHOR7 111-0,13%CNY Бирж.10,93-0,2%IMOEX2 767,41+0,21%RTSI1 162,41+0,21%RGBI120,95+0,17%RGBITR786,96+0,19%
Политика

Путин считает рождаемость приоритетной для страны задачей

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной для страны задачей поддержку рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей. Об этом он заявил в приветствии участникам конференции «Демографический перелом в России: пути достижения». Телеграмму президента зачитал его полномочный представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

«Чтобы двигаться вперед, добиваться намеченных целей, в этой масштабной востребованной работе необходимо объединять усилия государства, НКО, религиозных организаций, бизнес-сообщества, средств массовой информации», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Путин добавил, что воспитывать будущее поколение необходимо в духе ценностей многодетной, многопоколенной и дружной семьи. Именно поэтому нужно уделять внимание решению актуальных проблем здравоохранения, образования, экономики и культуры.

19 марта стало известно, что ФАС предлагает добавить в закон «О рекламе» пункт, который обязывает органы государственной и муниципальной власти использовать образ многодетной семьи (с тремя детьми и более) в социальной рекламе, направленной как на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, так и на пропаганду семейных ценностей и общественно полезного поведения.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по состоянию на декабрь 2025 г. составил 1,374. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Для сравнения: по итогам 2024 г. он был 1,4. Этот коэффициент показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её