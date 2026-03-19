ФАС хочет сделать обязательным образ многодетной семьи в социальной рекламе

ФАС хочет сделать обязательным образ многодетной семьи в социальной рекламеЭта инициатива эффективна только в дополнение к мерам социальной и финансовой поддержки, считают эксперты
ФАС предлагает добавить в закон «О рекламе» пункт, который обязывает органы государственной и муниципальной власти использовать образ многодетной семьи (с тремя детьми и более) в социальной рекламе, направленной как на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, так и на пропаганду семейных ценностей и общественно полезного поведения. Соответствующий законопроект опубликован службой для публичного обсуждения на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Кроме того, ФАС, согласно тому же документу, хочет внести в закон «О рекламе» положение, которое наделит профильные общественные и саморегулируемые организации (СРО) правом разрабатывать, устанавливать и публиковать правила использования образа многодетной семьи в рекламе, которые будут обязательны для всех членов указанных объединений.