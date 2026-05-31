Вылет сборной ЮАР на матч открытия ЧМ‑2026 в Мексику отложен из‑за виз

Проблемы с визами перед ЧМ-2026 носят системный характер. В ноябре 2025 г. США не выдали въездные документы трем из семи членов иранской делегации на жеребьевку, из-за чего Тегеран бойкотировал мероприятие. В мае 2026 г. Федерация футбола Ирана начала переговоры с ФИФА о переносе матчей группового этапа с территории США в Мексику, а мексиканские власти согласились разместить иранскую сборную, чтобы избежать визовых сложностей.