Мексика примет сборную Ирана на время чемпионата мира

Мексиканские власти согласились разместить сборную Ирана по футболу на территории страны во время чемпионата мира после отказа США принимать команду. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум, передает The Guardian.

По словам Шейнбаум, Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к Мексике после того, как США отказалась размещать иранскую сборную на период турнира, несмотря на то что все три матча группового этапа команда должна провести в стране.

«У нас нет причин отказывать им в возможности находиться в Мексике», – заявила Шейнбаум.

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж ранее сообщил, что база команды на время чемпионата мира будет перенесена из Аризоны в приграничный мексиканский город Тихуана. По его словам, это позволит избежать визовых сложностей, а также даст возможность сборной прилетать в Мексику прямыми рейсами Iran Air.

Сборная Ирана проведет первый матч группы G против Новой Зеландии 15 июня в Лос-Анджелесе, затем сыграет с Бельгией 21 июня, а 26 июня встретится с Египтом в Сиэтле.

