Мексика примет сборную Ирана на время чемпионата мира

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж ранее сообщил, что база команды на время чемпионата мира будет перенесена из Аризоны в приграничный мексиканский город Тихуана. По его словам, это позволит избежать визовых сложностей, а также даст возможность сборной прилетать в Мексику прямыми рейсами Iran Air.