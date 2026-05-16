Политика

ФИФА ведет переговоры со сборной Ирана по поводу участия в чемпионате мира

Ведомости

Руководство ФИФА ведет переговоры с представителями сборной Ирана по поводу участия команды в чемпионате мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным агентства, генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем 16 мая встретится в Стамбуле с представителями Федерации футбола Ирана (FFIRI) и предоставит «гарантии» относительно участия сборной в турнире.

Иранская команда должна провести все три матча группового этапа чемпионата мира в США, но участие сборной оказалось под вопросом после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля.

Дополнительные сложности возникли после того, как президенту FFIRI Мехди Таджу отказали во въезде в Канаду для участия в конгрессе ФИФА в Ванкувере из-за его связей с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который США и Канада считают террористической организацией.

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади ранее заявил, что ФИФА обязана обеспечить всем квалифицировавшимся командам возможность беспрепятственного въезда в страны – хозяйки турнира. Источник Reuters сообщает, что ФИФА взаимодействует с властями принимающих стран, чтобы обеспечить всем участникам чемпионата мира безопасные условия для участия в турнире.

Первый матч на чемпионате мира сборная Ирана должна провести 15 июня против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе.

В марте Федерация футбола Ирана начала переговоры с ФИФА о переносе матчей группового этапа чемпионата мира 2026 г. с территории США в Мексику. «Поскольку Трамп ясно дал понять, что не может гарантировать безопасность иранской национальной сборной, мы определенно не поедем в Соединенные Штаты. Мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей чемпионата мира по футболу в Мексике», – заявил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

23 апреля спецпосланник президента США Дональда Трампа Паоло Замполли предложил ФИФА, чтобы вместо иранской команды на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 г. в США сыграла команда Италии.

