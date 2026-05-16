ФИФА ведет переговоры со сборной Ирана по поводу участия в чемпионате мира

В марте Федерация футбола Ирана начала переговоры с ФИФА о переносе матчей группового этапа чемпионата мира 2026 г. с территории США в Мексику. «Поскольку Трамп ясно дал понять, что не может гарантировать безопасность иранской национальной сборной, мы определенно не поедем в Соединенные Штаты. Мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей чемпионата мира по футболу в Мексике», – заявил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.