Иран добивается переноса матчей ЧМ-2026 из США в Мексику
Федерация футбола Ирана начала переговоры с ФИФА о переносе матчей группового этапа чемпионата мира 2026 г. с территории США в Мексику. Об этом сообщило иранское посольство в Мексике в соцсети X.
«Поскольку Трамп ясно дал понять, что не может гарантировать безопасность иранской национальной сборной, мы определенно не поедем в Соединенные Штаты. Мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей чемпионата мира по футболу в Мексике», – заявил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.
Чемпионат мира 2026 г. впервые пройдет с участием 48 сборных и будет организован сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Согласно календарю турнира, сборная Ирана должна провести матчи группового этапа на американских стадионах. Игры запланированы в Инглвуде против команд Новой Зеландии 16 июня и Бельгии 21 июня, а также в Сиэтле против Египта 27 июня.
Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали 11 марта говорил о невозможности выступления команды в США с учетом текущей геополитической ситуации.
12 марта президент США Дональд Трамп заявил, что считает неуместным участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 г. из-за рисков для безопасности спортсменов.
16 марта генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон отметил, что команда по-прежнему намерена участвовать в чемпионате мира, несмотря на возникшие разногласия.