Иран добивается переноса матчей ЧМ-2026 из США в Мексику

Чемпионат мира 2026 г. впервые пройдет с участием 48 сборных и будет организован сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Согласно календарю турнира, сборная Ирана должна провести матчи группового этапа на американских стадионах. Игры запланированы в Инглвуде против команд Новой Зеландии 16 июня и Бельгии 21 июня, а также в Сиэтле против Египта 27 июня.