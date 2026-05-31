RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RGBITR783,58+0,18%
Политика /

Экс-президент Кочарян заявил о риске глубокого экономического кризиса в Армении

Блок «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном провел многотысячный митинг на площади Свободы в центре Еревана в рамках предвыборной кампании перед парламентскими выборами. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидат в премьер-министры Кочарян в своей речи заявил, что действия властей, направленные против Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поставят экономику Армении в тяжелое положение. «Армении поставлен ультиматум: решайте, где вы. Это не пройдет бесследно для нашего народа. Если эта власть останется, то экономика Армении окажется в глубоком кризисе», – сказал он.

Кочарян также заявил, что власти стараются сделать из Армении врага России и ведут страну по пути Украины. «Нам нужны союзнические отношения с Россией и очень хорошие отношения и с Европейским союзом, и с США. Это возможно, просто нужно перестать играть на противоречиях больших стран», – отметил политик. После выступления началось шествие по центральным улицам Еревана.

Очередные выборы в национальное собрание Армении пройдут в воскресенье, 7 июня. Голосование будет проводиться по пропорциональной избирательной системе: политические силы (партии или их блоки) соревнуются за голоса избирателей, выдвигая общенациональные списки кандидатов. В списках избирателей зарегистрировано 2 485 232 граждан страны.

В выборах примут участие 18 политических сил: 16 партий и 2 блока. Среди ключевых участников – правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, оппозиционные блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна и «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна.

