CNN: Иран восстановил доступ к 50 из 69 входов в подземные ракетные базы
Иран с помощью бульдозеров и самосвалов расчистил 50 из 69 туннельных входов на подземных ракетных базах, которые были завалены в результате ударов США и Израиля. Это демонстрирует ограниченность стратегии бомбардировок, направленной на блокирование доступа к подземным арсеналам, пишет CNN.
Спутниковые снимки, проанализированные телеканалом, показывают, что Тегеран также восстановил дороги, ведущие к базам, которые были разрушены для предотвращения выезда пусковых установок. По данным экспертов, у Ирана остается около 1000 ракет, хранящихся глубоко под землей, которые теперь снова могут быть задействованы.
В ходе боевых действий иранские силы вели расчистку под обстрелами, однако после прекращения огня семь недель назад работы ускорились. Представитель Пентагона Шон Парнелл не ответил на конкретные вопросы CNN, повторив, что американская армия «обладает всем необходимым для выполнения задач по решению президента».
Президент США Дональд Трамп ранее называл уничтожение ракетного потенциала Ирана одной из целей войны. Однако аналитики отмечают, что подземные сооружения, построенные за 20 лет под сотнями метров скальных пород, крайне уязвимы для ударов с поверхности. «Иранцы готовились к такой войне 20 лет. Они очень хорошо подготовлены», – заявил эксперт по ракетным программам Ирана Тимур Кадышев.
По данным американской разведки, Иран уже превысил все прогнозируемые сроки по восстановлению военного потенциала, включая возобновление производства дронов, пусковых установок и ракет. Как отметил аналитик Центра имени Джеймса Мартина Сэм Лэр, если боевые действия возобновятся, Иран сможет «продолжать запуски ракет, пока у него есть пусковые установки и расчеты».
Война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 г. с целью уничтожения ядерной и ракетной программ Тегерана, а также подрыва его влияния на Ближнем Востоке. За три месяца конфликта, который вызвал глобальный энергетический кризис, стороны при посредничестве Пакистана несколько раз объявляли о перемирии и вели непрямые переговоры. К концу мая 2026 появились сообщения о предварительной договоренности о 60-дневном продлении перемирия, поэтапном открытии Ормузского пролива и начале консультаций по иранской ядерной программе, однако окончательное соглашение пока не подписано и не вступило в силу.