Политика

Мировая гонка за суверенными технологиями становится дороже и быстрее – эксперты

Способность формировать критические компетенции и удерживать их внутри национального или дружественного технологического контура стала одной из основополагающих в рамках формирования многополярного мира, считают авторы доклада «Мир – 2026: между столкновением и сотрудничеством», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму деловым изданием «Ведомости» и фондом «Росконгресс».

Это приводит к тому, что передовые технологии становятся все более сложными, дорогими и ресурсоемкими. «Китай увеличил расходы на исследования и разработки в 16 раз в постоянных ценах, Республика Корея – в 5,4 раза, Турция – в 9,3 раза, Польша – в 5,5 раза. Значительный рост наблюдается в западных технологически развитых странах: США увеличили расходы в 2,2 раза, Германия – в 1,7 раза, Великобритания – в 2,3 раза», – отмечается в исследовании.

С точки зрения расходов на НИОКР на первом месте остаются США, на второе место вышел Китай.

«На горизонте 5–10 лет технологическая конфронтация между ведущими странами мира будет трансформировать содержание экономического суверенитета каждой из них. Ключевым фактором становится способность удерживать критические компетенции внутри национального или дружественного технологического контура», – отмечают авторы доклада.

Данное исследование – второй глобальный доклад в рамках экспертного проекта «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством». Он подготовлен при участии Института исследований и экспертизы ВЭБ, Российской академии наук, Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей и других институтов.

