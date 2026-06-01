На Мальте произошел взрыв на заводе фейерверков

На Мальте произошел мощный взрыв на заводе по производству фейерверков, сообщила газета Times of Malta.

Инцидент произошел утром на предприятии в районе Салина. После первого мощного взрыва последовала серия более мелких детонаций, а над местом происшествия поднялся густой столб дыма, который был виден из разных частей острова.

По данным полиции, все сотрудники предприятия и жители близлежащих домов были найдены, погибших нет. Двое мужчин в возрасте 47 и 67 лет, работавшие на соседних сельскохозяйственных участках, были госпитализированы с легкими травмами и симптомами шока.

В результате взрыва повреждения получили жилые дома, фермерские постройки и автомобили. Ударная волна выбила окна в ряде населенных пунктов, а на близлежащие дороги обрушились камни и обломки. Сообщается также о гибели нескольких сельскохозяйственных животных.

Это уже не первый подобный инцидент на данном предприятии. В 2018 г. на той же фабрике также произошел взрыв, в результате которого два человека получили тяжелые ранения.

