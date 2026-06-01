Путин встретится с Советом по госполитике в сфере языков России
Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Об этом сообщили в Кремле.
На встрече обсудят предложения по дальнейшей поддержке русского языка и языков народов России, включая издательские и просветительские общественные проекты. С докладом выступит советник президента РФ Елена Ямпольская.
В середине апреля Путин обновил состав Совета по поддержке языков России – документом в совет включены пять человек, среди которых преподаватели и сотрудники вузов. Всего в состав президиума вошли десять человек.
Задачами совета являются подготовка предложений по приоритетным направлениям сохранения, развития и поддержки языков, координация деятельности органов власти. Председателем совета назначена советник президента РФ Елена Ямпольская, заместителем председателя стал председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово» Константин Деревянко.