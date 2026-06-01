CNY Бирж.10,641+1,46%MGTS1 246-4,45%VEON-RX58,2+0,52%IMOEX2 566,41+0,03%RTSI1 129,89-0,71%RGBI118,52-0,28%RGBITR780,77-0,18%
Путин встретится с Советом по госполитике в сфере языков России

Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Об этом сообщили в Кремле.

На встрече обсудят предложения по дальнейшей поддержке русского языка и языков народов России, включая издательские и просветительские общественные проекты. С докладом выступит советник президента РФ Елена Ямпольская.

В середине апреля Путин обновил состав Совета по поддержке языков России – документом в совет включены пять человек, среди которых преподаватели и сотрудники вузов. Всего в состав президиума вошли десять человек.

Задачами совета являются подготовка предложений по приоритетным направлениям сохранения, развития и поддержки языков, координация деятельности органов власти. Председателем совета назначена советник президента РФ Елена Ямпольская, заместителем председателя стал председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово» Константин Деревянко.

