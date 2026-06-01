Путин продолжил встречу по расследованию атаки в Старобельске в закрытом режиме
Президент РФ Владимир Путин в закрытом формате продолжил совещание по вопросам оказания поддержки семьям погибших и пострадавших при атаке на колледж в Старобельске (ЛНР), а также о ходе расследования этого террористического акта ВСУ.
По словам главы государства, удар по учебному заведению показал, что украинские власти открыли новую страницу в череде своих преступлений.
«Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме», – сказал российский лидер.
В ходе открытой части совещания Путин подчеркнул, что виновные в ударе по Старобельску должны быть наказаны и наказание будет неотвратимым. По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, в международный розыск по этому делу объявлены начальник ГУР МО Украины Олег Иващенко и командующий силами БПЛА Украины Роберт Бровди.
22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В результате ударов погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.