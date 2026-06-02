Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,672+0,3%VEON-RX590%UTAR10,22+2%IMOEX2 594,05+0,93%RTSI1 142,06+0,93%RGBI118,530%RGBITR781,04+0,03%
Главная / Политика /

В МИДе оценили контакты дружественных России арабских стран с Зеленским

Ведомости

Арабские страны имеют право осуществлять контакты в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако вряд ли это принесет им позитивные последствия. Об этом заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко на VI Международном научно-экспертном форуме «Россия – Ближний Восток».

«Это их право, их решение принимать этого господина у себя. Однако, как нам представляется, вряд ли взаимодействие с ним даст какой-то позитивный эффект. Собственно, мы и так уже видим, что присутствие западных баз в <...> арабских странах Аравийского полуострова <...> не принесло этим государствам ничего хорошего», – сказал дипломат.

Борисенко напомнил, что Москва считает Зеленского не президентом, а «главой хунты, которая удерживает незаконно власть в Киеве». При этом он подчеркнул, что российская сторона с уважением относится к арабским странам.

5 мая Зеленский встретился с королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифом. Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и ключевые вызовы в регионе.

В апреле итальянское издание AntiDiplomatico сообщило, что арабские страны попросили украинских специалистов покинуть объекты на Ближнем Востоке. В публикации отмечалось, что это произошло после отказа стран Персидского залива от предложений Киева по сотрудничеству в сфере обороны. Издание писало, что все пять объектов, на которых находились украинские специалисты, якобы были уничтожены.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте