В МИДе оценили контакты дружественных России арабских стран с Зеленским
Арабские страны имеют право осуществлять контакты в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако вряд ли это принесет им позитивные последствия. Об этом заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко на VI Международном научно-экспертном форуме «Россия – Ближний Восток».
«Это их право, их решение принимать этого господина у себя. Однако, как нам представляется, вряд ли взаимодействие с ним даст какой-то позитивный эффект. Собственно, мы и так уже видим, что присутствие западных баз в <...> арабских странах Аравийского полуострова <...> не принесло этим государствам ничего хорошего», – сказал дипломат.
Борисенко напомнил, что Москва считает Зеленского не президентом, а «главой хунты, которая удерживает незаконно власть в Киеве». При этом он подчеркнул, что российская сторона с уважением относится к арабским странам.
5 мая Зеленский встретился с королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифом. Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и ключевые вызовы в регионе.
В апреле итальянское издание AntiDiplomatico сообщило, что арабские страны попросили украинских специалистов покинуть объекты на Ближнем Востоке. В публикации отмечалось, что это произошло после отказа стран Персидского залива от предложений Киева по сотрудничеству в сфере обороны. Издание писало, что все пять объектов, на которых находились украинские специалисты, якобы были уничтожены.