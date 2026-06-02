Захарова назвала поглощением планы Молдавии присоединиться к Румынии
Возможность вхождения Молдавии в состав Румынии будет поглощением, а не присоединением. С таким мнением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».
«Планируется поглощение Румынией Молдавии с целью уничтожения идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтов», – сказала она.
31 мая вице-премьер – глава МИД Молдавии Михай Попшой выступил за объединение республики с Румынией. Он отметил, что эта дискуссия является частью политического процесса в стране и, «будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения».
В апреле 2024 г. премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. Президент Молдавии Майя Санду также заявляла, что проголосовала бы за объединение с Румынией, если бы состоялся соответствующий референдум.