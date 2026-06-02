Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,681+0,39%VEON-RX590%UTAR10,22+2%IMOEX2 594,18+0,94%RTSI1 142,12+0,94%RGBI118,530%RGBITR781,01+0,03%
Главная / Политика /

Захарова назвала поглощением планы Молдавии присоединиться к Румынии

Ведомости

Возможность вхождения Молдавии в состав Румынии будет поглощением, а не присоединением. С таким мнением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Планируется поглощение Румынией Молдавии с целью уничтожения идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтов», – сказала она.

31 мая вице-премьер – глава МИД Молдавии Михай Попшой выступил за объединение республики с Румынией. Он отметил, что эта дискуссия является частью политического процесса в стране и, «будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения».

В апреле 2024 г. премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. Президент Молдавии Майя Санду также заявляла, что проголосовала бы за объединение с Румынией, если бы состоялся соответствующий референдум.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь