В Саратовской области начались первые учения ОДКБ по биобезопасности

В Саратовской области начались первые совместные учения стран – участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по оперативному реагированию на биологические угрозы, сообщили «РИА Новости».

В учениях участвуют более 100 человек. В полевых условиях эпидемиологи отрабатывают навыки оценки и управления биологическими рисками в ходе ликвидации вспышки особо опасной инфекции. Мероприятия пройдут со 2 по 3 июня.

Основой служат мобильный комплекс специализированной противоэпидемической бригады (МК СПЭБ) на базе автошасси «КАМАЗ», мобильные лаборатории индикации и мониторинга (МЛИМ) на базе автошасси «ГАЗон Next», а также переносные мобильные лаборатории (ПМЛ) на базе пневмокаркасных модулей, сообщило агентство.

Задача участников состоит в том, чтобы перенять опыт у России и поделиться своим, рассказал ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Василий Куклев.

13 марта постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин говорил, что у России есть данные о планах вооруженных сил Украины организовать провокацию с использованием химоружия, чтобы затем обвинить в этом российскую армию. Тогда он напомнил о ситуации в конце декабря 2025 г., когда в город Изюм Харьковской области прибыли военнослужащие украинских войск радиационной, химической и биологической защиты.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её