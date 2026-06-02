В Саратовской области начались первые учения ОДКБ по биобезопасности
В Саратовской области начались первые совместные учения стран – участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по оперативному реагированию на биологические угрозы, сообщили «РИА Новости».
В учениях участвуют более 100 человек. В полевых условиях эпидемиологи отрабатывают навыки оценки и управления биологическими рисками в ходе ликвидации вспышки особо опасной инфекции. Мероприятия пройдут со 2 по 3 июня.
Основой служат мобильный комплекс специализированной противоэпидемической бригады (МК СПЭБ) на базе автошасси «КАМАЗ», мобильные лаборатории индикации и мониторинга (МЛИМ) на базе автошасси «ГАЗон Next», а также переносные мобильные лаборатории (ПМЛ) на базе пневмокаркасных модулей, сообщило агентство.
Задача участников состоит в том, чтобы перенять опыт у России и поделиться своим, рассказал ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Василий Куклев.
