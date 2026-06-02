CNY Бирж.10,803+1,53%BLNG10,34+6,05%VEON-RX57,8-2,03%IMOEX2 618,08+1,87%RTSI1 136,65+0,46%RGBI118,74+0,18%RGBITR782,41+0,21%
Политика

В «Пулково» сняли ограничения на рейсы

Ведомости

В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале.

По данным ведомства, эти меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Ограничения начали действовать в 10:52 мск. Росавиация предупреждала, что в связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Ночью дежурные средства ПВО ликвидировали 148 украинских беспилотников над регионами России. Атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

На фоне атак Росавиация ограничивала работу аэропортов Волгограда, Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Краснодара («Пашковский»).

