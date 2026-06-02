В «Пулково» сняли ограничения на рейсы
В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале.
По данным ведомства, эти меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Ограничения начали действовать в 10:52 мск. Росавиация предупреждала, что в связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
Ночью дежурные средства ПВО ликвидировали 148 украинских беспилотников над регионами России. Атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
На фоне атак Росавиация ограничивала работу аэропортов Волгограда, Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Краснодара («Пашковский»).