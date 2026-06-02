CNY Бирж.10,805+1,55%BLNG10,34+6,05%VEON-RX57,8-2,03%IMOEX2 619,63+1,93%RTSI1 137,33+0,52%RGBI118,75+0,19%RGBITR782,42+0,21%
МИД: Россия и США смогли стабилизировать работу диппредставительств

Россия и США смогли стабилизировать работу своих диппредставительств на удовлетворительном уровне, сообщил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».

«Результаты есть, и они осязаемые. Главное – удалось стабилизировать на удовлетворительном в целом уровне функционирование загранучреждений России и США, предотвратив их фатальный сбой», – сказал он.

Гусаров рассказал, что диалог между МИДом России и госдепартаментом США по устранению «раздражителей» не прекращается и имеет системную основу. По его словам, последняя такая встреча состоялась неделю назад.

Сергей Рябков описал новую модель отношений между США и Россией

Политика / Международные отношения

21 мая министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал «Ведомостям», что приемлемая модель отношений США и России подразумевает неидологизированное и взаимоуважительное сосуществование, основанное на обоюдном признании интересов друг друга и готовности решать возникающие проблемы через диалог. Рябков уточнил, что при нынешней динамике и интенсивности двусторонних контактов на разных уровнях нет оснований говорить о замедлении диалога.

18 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакт. Диалог продолжается в том числе и по украинскому вопросу.

