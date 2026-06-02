МИД: Россия и США смогли стабилизировать работу диппредставительств
Россия и США смогли стабилизировать работу своих диппредставительств на удовлетворительном уровне, сообщил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».
«Результаты есть, и они осязаемые. Главное – удалось стабилизировать на удовлетворительном в целом уровне функционирование загранучреждений России и США, предотвратив их фатальный сбой», – сказал он.
Гусаров рассказал, что диалог между МИДом России и госдепартаментом США по устранению «раздражителей» не прекращается и имеет системную основу. По его словам, последняя такая встреча состоялась неделю назад.
21 мая министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал «Ведомостям», что приемлемая модель отношений США и России подразумевает неидологизированное и взаимоуважительное сосуществование, основанное на обоюдном признании интересов друг друга и готовности решать возникающие проблемы через диалог. Рябков уточнил, что при нынешней динамике и интенсивности двусторонних контактов на разных уровнях нет оснований говорить о замедлении диалога.
18 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакт. Диалог продолжается в том числе и по украинскому вопросу.