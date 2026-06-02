МИД: Россия и США смогли стабилизировать работу диппредставительств

21 мая министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал «Ведомостям», что приемлемая модель отношений США и России подразумевает неидологизированное и взаимоуважительное сосуществование, основанное на обоюдном признании интересов друг друга и готовности решать возникающие проблемы через диалог. Рябков уточнил, что при нынешней динамике и интенсивности двусторонних контактов на разных уровнях нет оснований говорить о замедлении диалога.