12 мая бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он «затягивает конфликт на Украине ради потока денег». В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине близится к завершению, и заверил, что американская сторона сделает все возможное для его урегулирования.