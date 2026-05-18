МИД РФ: Россия и США находятся в постоянном контакте
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакт. Диалог продолжается в том числе и по украинскому вопросу.
«Мы с США находимся в постоянном контакте… в том числе по вопросу Украины. Когда придет время и появится какая-нибудь для вас информация – мы, конечно, ее озвучим», – рассказал Галузин агентству «РИА Новости».
18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что, хотя переговоры по украинскому вопросу продолжают оставаться приостановленными, российская сторона надеется на их возобновление при посредничестве со стороны США.
В период с 23 января по 18 февраля 2026 г. проходили трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. 19 февраля после третьего этапа переговоров в Швейцарии Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается разглашать результаты переговоров. 15 марта Песков уточнил, что переговоры временно приостановлены из-за конфликта на Ближнем Востоке.
12 мая бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он «затягивает конфликт на Украине ради потока денег». В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине близится к завершению, и заверил, что американская сторона сделает все возможное для его урегулирования.