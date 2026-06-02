Суд отклонил иск Фицо к журналисту из-за книги
Суд Братиславы отклонил иск премьер-министра Словакии Роберта Фицо о защите чести и достоинства, поданный против шеф-редактора портала Aktuality Петера Барди из-за использования фотографии главы правительства на обложке его книги, сообщает издание Aktuality.sk.
«Судья сегодня решила, что права Фицо нарушены не были. Кроме того, она указала, что сумма, которую премьер требовал в качестве возмещения нематериального ущерба, была преувеличена», – говорится в сообщении.
Слушание прошло в Окружном суде Братиславы IV. Сам премьер-министр на суд не явился, его интересы представлял адвокат.
Фицо подал иск в октябре 2024 г. Политик требовал по 100 000 евро с Барди и издательства Ringier Slovakia Media, выпустившего книгу «Фицо. Одержимый властью». Позднее иск к главреду был отозван, но претензии к издательству остались.
Как утверждал Фицо, он не давал согласия на использование своего изображения на обложке. При этом к содержанию книги претензий у него не было, что подтвердил на заседании его адвокат.
Барди называл иск «запугивающим» и заявлял, что тот направлен на ограничение свободы прессы. Книгу можно заказать на сайте портала Aktuality, ее стоимость со скидкой 25% составляет 11,93 евро.
По данным издательства, книга «Фицо. Одержимый властью» основана на многочисленных интервью с соратниками и оппонентами премьер-министра.
27 марта в Словакии началось расследование против премьер-министра по заявлению оппозиции о возможной госизмене из-за прекращения поставок электроэнергии на Украину. В апреле 2026 г. Верховный суд Словакии оставил в силе приговор в 21 год тюрьмы писателю Юраю Цинтуле, покушавшемуся на Фицо, признав покушение терактом.