Политика

Суд в Словакии оставил в силе приговор в 21 год заключения напавшему на Фицо

Верховный суд Словакии оставил неизменным приговор писателю Юраю Цинтуле, осужденному на 21 год тюрьмы за покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Преступление признано терактом, пишет Bloomberg.

15 мая 2024 г. Цинтула пять раз выстрелил в Фицо на расстоянии чуть более метра. Покушение произошло, когда премьер-министр приветствовал людей в словацком городе Гандлова. Фицо госпитализировали в тяжелом состоянии.

Цинтула объяснял покушение несогласием с политикой властей, которая, по его словам, наносит ущерб свободе и культуре Словакии. Он утверждал также, что не хотел убивать Фицо и не целился в голову и жизненно важные органы.

Цинтула был приговорен к 21 году тюремного заключения в октябре 2025 г. Сначала было возбуждено дело о покушении, но позже его переквалифицировали на теракт. 9 октября 2024 г. Верховный суд страны не счел покушение на Фицо терактом. Тогда суд установил, что говорить о терроризме можно только в том случае, если доказательства указывают на то, что «преступник совершил свое деяние с намерением заставить правительство что-то сделать, бездействовать или терпеть».

