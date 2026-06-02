Путин встретится с руководителями мировых информагентств 4 июня
Президент РФ Владимир Путин 4 июня проведет традиционную встречу с руководителями мировых информагентств, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Разговор состоится на полях Петербургского международного экономического форума.
«В рамках форума Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. 4 июня в 16 часов в Константиновском дворце», – сказал Ушаков.
ПМЭФ в 2026 г. состоится с 3 по 6 июня. В 2025 г. Путин так же встречался с руководителями международных информационных агентств. Беседа президента с журналистами продлилась примерно два часа. Вопросы касались отношений России с Вьетнамом, Китаем, Белоруссией, Узбекистаном. Западных и турецких журналистов больше интересовали конфликт России с Украиной и эскалация ситуации между Израилем и Ираном.