CNY Бирж.10,805+1,55%BLNG10,34+6,05%VEON-RX57,8-2,03%IMOEX2 619,63+1,93%RTSI1 137,33+0,52%RGBI118,75+0,19%RGBITR782,42+0,21%
Путин встретится с руководителями мировых информагентств 4 июня

Президент РФ Владимир Путин 4 июня проведет традиционную встречу с руководителями мировых информагентств, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Разговор состоится на полях Петербургского международного экономического форума.

«В рамках форума Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. 4 июня в 16 часов в Константиновском дворце», – сказал Ушаков.

ПМЭФ в 2026 г. состоится с 3 по 6 июня. В 2025 г. Путин так же встречался с руководителями международных информационных агентств. Беседа президента с журналистами продлилась примерно два часа. Вопросы касались отношений России с Вьетнамом, Китаем, Белоруссией, Узбекистаном. Западных и турецких журналистов больше интересовали конфликт России с Украиной и эскалация ситуации между Израилем и Ираном.

