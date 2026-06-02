Глава МИД Бангладеш избран председателем 81-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман избран председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На выборах в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке он получил 99 голосов, опередив кандидата от Кипра Андреаса Какуриса, набравшего 91 голос. Об этом сообщил The Daily Star.
81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 8 сентября, а общеполитическая дискуссия высокого уровня начнется 22 сентября.
В Москве приветствовали избрание Рахмана. Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил ТАСС, что российская сторона рассчитывает на тесное и конструктивное сотрудничество с новым председателем Генассамблеи. «Мы готовы к плотному и конструктивному сотрудничеству с будущим председателем Генассамблеи в целях формирования подлинно многополярного и справедливого миропорядка, выработки коллективных ответов на ключевые вызовы современности и выверенного реформирования ООН», — отметил Логвинов.
Он также сообщил, что Россия ожидает визита Рахмана в Москву для обсуждения актуальных вопросов повестки ООН. По словам дипломата, Москва поддерживает намерение нового главы Генассамблеи строить работу организации на принципах взаимодействия и равного участия всех государств-членов, а также приветствует его внимание к интересам стран Глобального Юга.
В последний раз представитель Бангладеш занимал этот пост почти 40 лет назад – в 1986–1987 гг. председателем 41-й сессии Генассамблеи был бывший глава МИД страны Хумаюн Рашид Чоудхури.
Председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начавшейся в 2025 г., была экс-глава МИД Германии Анналена Бербок. Она официально вступила в должность 9 сентября 2025 г.