Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PHOR6 268+3,04%CNY Бирж.10,791+1,42%IMOEX2 620,39+1,96%RTSI1 137,66+0,55%RGBI119,05+0,44%RGBITR784,4+0,46%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Бангладеш избран председателем 81-й сессии Генассамблеи ООН

Ведомости

Министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман избран председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На выборах в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке он получил 99 голосов, опередив кандидата от Кипра Андреаса Какуриса, набравшего 91 голос. Об этом сообщил The Daily Star.

81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 8 сентября, а общеполитическая дискуссия высокого уровня начнется 22 сентября.

В Москве приветствовали избрание Рахмана. Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил ТАСС, что российская сторона рассчитывает на тесное и конструктивное сотрудничество с новым председателем Генассамблеи. «Мы готовы к плотному и конструктивному сотрудничеству с будущим председателем Генассамблеи в целях формирования подлинно многополярного и справедливого миропорядка, выработки коллективных ответов на ключевые вызовы современности и выверенного реформирования ООН», — отметил Логвинов.

Кто хочет стать генсеком ООН

Политика / Международные новости

Он также сообщил, что Россия ожидает визита Рахмана в Москву для обсуждения актуальных вопросов повестки ООН. По словам дипломата, Москва поддерживает намерение нового главы Генассамблеи строить работу организации на принципах взаимодействия и равного участия всех государств-членов, а также приветствует его внимание к интересам стран Глобального Юга.

В последний раз представитель Бангладеш занимал этот пост почти 40 лет назад – в 1986–1987 гг. председателем 41-й сессии Генассамблеи был бывший глава МИД страны Хумаюн Рашид Чоудхури.

Председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начавшейся в 2025 г., была экс-глава МИД Германии Анналена Бербок. Она официально вступила в должность 9 сентября 2025 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь