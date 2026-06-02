МИД Молдавии вызвал временного поверенного в делах посольства России
Временного поверенного в делах посольства России в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии. Об этом сообщили в молдавском ведомстве.
Молдавский МИД таким образом выразил солидарность с Румынией, на территории которой 29 мая упал якобы российский беспилотник. Дипломату вручили ноту протеста из-за инцидента.
29 мая беспилотник врезался в крышу десятиэтажного жилого дома в румынском Галаце. После падения дрона начался пожар, пострадали два человека. МИД Румынии вызвал российского посла. Глава внешнеполитического ведомства страны Оана Цою заявляла, что у минобороны Румынии есть подтверждения российского происхождения беспилотника.
В Кремле заявляли, что Румыния не отреагировала на предложение РФ изучить упавший дрон.