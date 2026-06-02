Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SARE0,733+4,86%CNY Бирж.10,791+1,42%IMOEX2 620,39+1,96%RTSI1 137,66+0,55%RGBI119,05+0,44%RGBITR784,4+0,46%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД Молдавии вызвал временного поверенного в делах посольства России

Ведомости

Временного поверенного в делах посольства России в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии. Об этом сообщили в молдавском ведомстве.

Молдавский МИД таким образом выразил солидарность с Румынией, на территории которой 29 мая упал якобы российский беспилотник. Дипломату вручили ноту протеста из-за инцидента.

29 мая беспилотник врезался в крышу десятиэтажного жилого дома в румынском Галаце. После падения дрона начался пожар, пострадали два человека. МИД Румынии вызвал российского посла. Глава внешнеполитического ведомства страны Оана Цою заявляла, что у минобороны Румынии есть подтверждения российского происхождения беспилотника.

В Кремле заявляли, что Румыния не отреагировала на предложение РФ изучить упавший дрон.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь