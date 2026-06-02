МИД Молдавии вызвал временного поверенного в делах посольства России

29 мая беспилотник врезался в крышу десятиэтажного жилого дома в румынском Галаце. После падения дрона начался пожар, пострадали два человека. МИД Румынии вызвал российского посла. Глава внешнеполитического ведомства страны Оана Цою заявляла, что у минобороны Румынии есть подтверждения российского происхождения беспилотника.