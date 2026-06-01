Песков: Румыния не отреагировала на предложение РФ изучить упавший дрон

Кремль не получал от властей Румынии реакции на слова президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы изучить обломки упавшего в Румынии БПЛА. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Не получали», – ответил представитель Кремля на вопрос о возможной реакции Бухареста.

Инцидент произошел 29 мая, когда беспилотник врезался в крышу десятиэтажного жилого дома в румынском Галаце. После падения дрона начался пожар, пострадали два человека. После произошедшего МИД Румынии вызвал российского посла. Глава внешнеполитического ведомства страны Оана Цою заявляла, что у румынского министерства обороны есть подтверждения российского происхождения беспилотника.

Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что установить происхождение беспилотника можно только после проведения соответствующей экспертизы. По его словам, в Евросоюзе зачастую поспешно называют подобные аппараты российскими еще до завершения расследования.

Президент России отмечал, что, если российской стороне будут переданы объективные данные об инциденте, Москва проведет собственное объективное расследование. При этом Путин допустил, что беспилотник мог иметь украинское происхождение, напомнив о случаях, когда украинские дроны попадали на территорию других государств.

