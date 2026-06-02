Законодатели США допрашивают Рубио по внешней политике Трампа

Члены сената и палаты представителей США получили возможность публично задать вопросы госсекретарю Марко Рубио о внешнеполитическом курсе президента Дональда Трампа, сообщил Reuters. Глава американской дипломатии выступает на двух слушаниях в конгрессе, посвященных запросу госдепартамента на финансирование.

Одной из ключевых тем обсуждения станет инициатива администрации Трампа сократить бюджет внешнеполитических ведомств на 30%. Одновременно Белый дом предлагает увеличить военные расходы на 50%.

Рубио, который также занимает должность советника президента по национальной безопасности, ранее проводил закрытые брифинги для конгрессменов по вопросам войны с Ираном, но до сих пор не выступал по этой теме на открытых слушаниях, отмечает агентство.

1 июня CNN писал, что Трамп столкнулся с нарастающим политическим кризисом, который усиливает его уязвимость как внутри страны, так и на международной арене. По оценке телеканала, стремление Трампа к концентрации власти, позволившее ему укрепить позиции после возвращения в Белый дом, теперь провоцирует растущее сопротивление и создает новые политические риски.

