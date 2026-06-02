Слуцкий призвал добиться скорейшей и решительной победы на спецоперации

Лидер ЛДПР также напомнил о ранее звучавших ограничениях на удары по отдельным объектам. В частности, он упомянул заявления о недопустимости атак на аэродромы, отметив, что аэропорт Борисполь, по его словам, продолжает принимать грузы с вооружением, поступающим с Запада. Слуцкий считает, что такие объекты должны рассматриваться как элементы военной логистики.