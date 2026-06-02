Слуцкий призвал добиться скорейшей и решительной победы на спецоперации
ЛДПР выступает за скорейшее достижение поставленных целей специальной военной операции и считает необходимым усилить давление на военную инфраструктуру Украины. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
«Мы требуем не заморозки, не перемирия, а именно скорейшей и решительной победы. Нужно уничтожить мосты через Днепр, чтобы остановить поставки военной техники кровавому режиму Киева», – заявил Слуцкий.
Лидер ЛДПР также напомнил о ранее звучавших ограничениях на удары по отдельным объектам. В частности, он упомянул заявления о недопустимости атак на аэродромы, отметив, что аэропорт Борисполь, по его словам, продолжает принимать грузы с вооружением, поступающим с Запада. Слуцкий считает, что такие объекты должны рассматриваться как элементы военной логистики.
Он отметил, что накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости неотвратимого наказания виновных в теракте в Старобельске. Комментируя это заявление, глава ЛДПР подчеркнул поддержку действий главы государства и российских военных.
Минобороны России раскрыло подробности массированного удара, нанесенного в ночь на 2 июня по объектам на территории Украины. По данным ведомства, целью операции стали предприятия ВПК, территориальные центры комплектования ВСУ и военные аэродромы. Для удара российские военные применяли высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты и ударные БПЛА. Как сообщили в Минобороны, в самом Киеве были поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники.
В Минобороны заявили, что операция стала ответом на атаку украинских беспилотников по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, произошедшую 22 мая. Тогда погиб 21 человек, еще 63 получили ранения.