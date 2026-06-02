Президент Танзании прибыла в Россию с государственным визитом
Президент Танзании Самия Сулуху Хасан прибыла в Россию с государственным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Борт главы Танзании приземлился в Московском аэропорту Внуково-2.
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге, что на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 г. Владимир Путин 5 июня выступит на одной сцене с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Танзании.