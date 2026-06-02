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Президент Танзании прибыла в Россию с государственным визитом

Ведомости

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан прибыла в Россию с государственным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Борт главы Танзании приземлился в Московском аэропорту Внуково-2.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге, что на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 г. Владимир Путин 5 июня выступит на одной сцене с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Танзании.

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