Президент Танзании прибыла в Россию с государственным визитом

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге, что на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 г. Владимир Путин 5 июня выступит на одной сцене с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Танзании.